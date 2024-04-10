Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, saha çalışmaları artırılacak ve ev ziyaretleri sıklaştırılacak. AK Parti'nin tüm birimleri, milletvekillerinden genel başkan yardımcılarına, kadın kollarından gençlik kollarına, il ilçe ve mahalle teşkilatlarına kadar seçmenle daha yakın temas halinde olacaklar.

Partinin dikkat çeken bir diğer adımı ise, seçmenin partiye neden oy vermediğini anlamak için anket çalışmaları yapılması.

Bu kapsamlı çalışmaların sonucunda elde edilen veriler, önce genel merkeze sonra da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a raporlanacak. Seçmenin öneri, istek ve şikayetlerine dayalı yeni politika ve projeler geliştirilerek, partinin halk nezdindeki algısını iyileştirmek amacıyla çaba gösterilecek.