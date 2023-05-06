Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri'de düzenlenen mitingde konuşma yaptı. Erdoğan, küçük esnafın prim gününün 7 bin 200 güne indirildiğini açıkladı.

Kayseri'de miting düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, küçük esnafın prim günüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde ;

Yola çıkarken ilk mitingimizi yine Kayseri'de yapmıştık. Kayseri ile yol arkadaşlığımız farklı. 6 Şubat depremlerini ve artçı sarsıntıları yakından hisseden Kayseri'ye geçmiş olsun diliyorum. Depremzedelerin en çok göç ettiği illerin başından Kayseri geliyor. Kayserililere teşekkür ediyorum. Kayseri 50 bin depremzede kardeşimize evsahipliği yaptı. Kahramanmaraş'ın kardeş şehir olan Kayseri, Maraş'ın yanında oldu. 50 bin insanımızı toprağa vermiş olsak da yaralarımızı sarıyoruz. Yıkılacak binaların enkazını kaldırdık. Deprem konutlarının inşasına başladık. 837 bin 500 çadırın, 100 bin konteynerın kurulumunu yaptık. Temeli atılan konut ve köy evi sayısında ise 58 bin 630 sayısına ulaştık.

"BU MEYDAN BİR REKOR KIRDI"

Durmuyoruz, çalışıyoruz. Şu anda bu meydan bir rekor kırdı. Resmi rakamlara göre 135 bin kişi bu alanda. Bay bay Kemal bak Kayseri ne diyor? 14 Mayıs'ta da bunlara bu cevabı verecek miyiz? Buna hazır mıyız? Şov ve istismar için deprem bölgesine gidenler ne yazık ki onlar sırtını dönse dahi biz yanlarında olmaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle onları asla sahipsiz bırakmayacağız.

Bizim kumaşımız milletimizin kumaşıdır. Bizim hamurumuzu milletim karmıştır. Kayseri'yle sökülmez ip ile bağlıyız. Biz sizinle kader arkadaşıyız. 2002'den beri tüm mücadeleleri birlikte verdik. Bugün milli geliri 1 trilyon dolara ulaşan bir Türkiye varsa, yıllı 255 milyar dolar ihracat yapan bir Türkiye varsa, Merkez Bankası rezervi 115 milyar dolara ulaştı.

Türkiye'nin siyasetine ben yön veririm. 2013'te IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere gönderdik. CHP'nin sözcüsü bunlar otellerin lobilerinde IMF ile görüştüler. 2013'ten beri bir kuruş almadık, ne kaybettik. Başbakanlığım döneminde bir arada 135 milyar dolara çıkmıştık. Yeniden o rakamları yakalayacağız. İstihdamı 32 milyon sınırına getiren, yıllık 52,5 milyon turist ağırlayan, turizm geliri her yıl artan bir Türkiye varsa, depreme rağmen emeklisini, işçisini, memurunu enflasyona ezdirmeyen bir Türkiye gerçeği varsa bunu sizlerle birlikte sırt sırta vererek başardık.

KÜÇÜK ESNAFA ERKEN EMEKLİLİK MÜJDESİ

Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. Küçük snaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak. 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum.

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