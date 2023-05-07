Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı adayları da seçime bir hafta kala son mitinglerini yapıyor. Bu kapsamda, Cumhur İttifakı'nın adayı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Mayıs 2023 Pazar günü İstanbul'da AK Parti tarafından düzenlenen mitinge katılım gösterdi. AK Parti'nin "Büyük İstanbul Mitingi" adını verdiği mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

"1 MİLYON 700 BİN KİŞİ MİTİNGE KATILDI"

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin. İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlar'dan Kafkaslara dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir."