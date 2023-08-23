Erenler Belediyesi ERAKOM Birimi her yıl olduğu gibi bu yıl da Metropolitan Okul Olgunluğu Testlerine devam ediyor.

Erenler Belediyesi Erenler Belediyesi Aile Koruma Merkezi (ERAKOM) Birimi tarafından Çocuk Danışmanlığı Hizmeti çerçevesinde ilkokula başlayacak olan öğrencilere ’Metropolitan Okul Olgunluğu Testi’ yapılmaya devam ediyor. Gerçekleşen test ile okula başlayacak olan öğrencilerin yeterli olgunluğa ulaşıp ulaşamadığı ölçülerek ailelere iletiliyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Aile, Çocuk Danışmanı ve Oyun Terapisti Nermin Kuşçu, “Metropolitan Okul Olgunluk Testi 5-6 yaş çocuklarımızın ilköğretim okullarında kendilerinden beklenen becerilerin ne derecede geliştiğine ve aynı zamanda çocuğun test sırasındaki davranış ve tavırlarının psikolojik olarak okula ne kadar hazır olduklarına dair önemli ipuçları vermektedir. Testin sonucunda çocuklarımızın okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ailelere aktarılmaktadır” dedi.

Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, “ERAKOM birimimiz aile ve birey danışmanlığının yanı sıra ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrencilerimiz içinde metropolitan okul olgunluğu testi gerçekleştirerek verileri aileler ile paylaşıyor. Testteki amacımız evlatlarımızın okul öncesi eksiklerini tespit ederek okula daha hazır bir şekilde başlamalarını sağlamak. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılının evlatlarımız ve eğitimcilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.