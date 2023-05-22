Yenilenen yüzüyle birlikte hizmete açılan Oyun Sokağı’nda çocuklar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, “Oyun Sokağımız yenilenen yüzü ile 2’si çocuklar, 1’i ise yetişkin vatandaşlarımız için olmak üzere 3 farklı alandan oluşuyor. 3 aktivite alanımız toplamda 2 bin 55 metrekare olmakla birlikte aynı anda 300 vatandaşımızı misafir edebiliyor” dedi.

Erenler Merkez Mahallesinde bulunan Oyun Sokağı baştan sona yenilenerek hizmete başladı. Gerçekleşen açılış programına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, AK Parti Erenler İlçe Başkanı Erdal Köse, Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı Şaban Süleyman, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Park alanında çocuklar ile bir araya gelen Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, Oyun Sokağı’nın yeni yüzü hakkında bilgi verdi. Başkan Fevzi Kılıç, parkın yenilenen yüzünün çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi. Başkan Fevzi Kılıç, “Oyun Sokağımız yenilenen yüzü ile 2’si çocuklar, 1’i ise yetişkin vatandaşlarımız için olmak üzere 3 farklı alandan oluşuyor. 3 aktivite alanımız toplamda 2 bin 55 metrekare olmakla birlikte aynı anda 300 vatandaşımızı misafir edebiliyor. Çocuklarımız için yeni oyun alanları yapmaya ve mevcutlarını geliştirmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile Oyun Sokağımızın yenilenen yüzünün hayırlı olmasını diliyor, teşriflerinden dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Erenler’imiz için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Açılışta konuşan Erenler Kaymakamı Günhan Yazar ise, “Erenler her alanda her manasıyla gelişiyor. Gerek yeni açılan duble yolları, gerek çocuklara ve ailelerine hitap eden alanlarıyla daha güzel bir Erenler inşa ediliyor. Açılışı gerçekleşen parkın çocuklara ve ailelere hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek’te, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi çocuk gülerse dünya güler. Şuan buradaki manzara, çocuklarımız gerçekten harika. Maşallah tüm çocuklarımızın yüzleri gülüyor. Parkın yapımında emeği geçen başta Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç olmak üzere herkesi yürekten kutluyorum. Erenler’e hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirilerek park alanı gezildi.