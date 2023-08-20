Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler ilçesine kazandıracağı dev altyapı projesinde çalışmaları çerçevesinde 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 bin 300 metre yağmur suyu hattı kazandırılacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler ilçesinde saha çalışmalarına başlanan proje çerçevesinde bölgeye 5 bin 300 metre içme suyu ile 2 bin 300 metre yağmur suyu hattı kazandıracak. Saha çalışmaları başlatılan dev proje tamamlandığında Dilmen Mahallesi’nde yoğun yağışlarda dahi su birikintisi veya baskın gibi problemler yaşanmayacak. Hayata geçirilecek içme suyu hattı ile kesintisiz içme suyu vatandaşlarla buluşturulurken, kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.