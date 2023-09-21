Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi Ergene Velimeşespor Kulübü’nün başkanı Serkan Bezgin ve bazı yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Şanlıurfa Birecik Kaymakamlığı görevinden Ergene Kaymakamlığına atanan Kadir Duman’ı makamında ziyaret ederek, takımlarına destek olmalarını istedi.

Ziyaret sırasında Kaymakam Kadir Duman’a üzerinde adı yazılı olan 59 numaralı Ergene Velimeşespor forması takdim eden Ergene Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, kulüp hakkında bilgiler vererek, Kaymakam Duman’ı takımın Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda oynadığı maçlara da davet etti.

Spora son derece ilgili olan Kaymakam Kadir Duman da Başkan Bezgin ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek başarılar diledi.