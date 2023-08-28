Tekirdağ’ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan ve 2023-2024 sezonunda TFF 3. Lig 2. Grup’ta mücadele edecek olan Ergene Velimeşspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Maçlarını oynayacağı Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu’nda teknik direktör Özgür Sağlam ve antrenörler nezaretinde çalışmalarına devam eden mavi-beyazlılar bu süreçte hazırlık maçları da oynuyor.

Sezonun ilk haftasında 9 Eylül Cumartesi günü Turgutluspor ile karşılaşacak olan Ergene Velimeşespor’da tüm çalışmalar bu maça kadar hazır olmak üzerine yapılıyor.

Yeni sezonda iddialı bir ekip ortaya koymak için teknik ekibin taleplerine göre transfer gerçekleştirdiklerini kaydeden Ergene Velimeşespor Başkanı Serkan Bezgin, geçen sezona oranla daha başarılı olmak, üst sıraları zorlamak ve 2. Lig’e yükselmek için mücadele edeceklerini söyledi.