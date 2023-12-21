Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü düzenlediği seminerle bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Ergene Kaymakamlığı çatısı altında düzenlenen ‘Ergene 100 Fikir ve Proje’ faaliyetleri çerçevesinde Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organize ettiği ‘Bağımlı Olma Özgür Ol’ semineri düzenlendi. Seminer Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı ve kurum çalışanlarının yanı sıra sporcu, antrenör ve spor yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ergene Kaymakamlığı konferans salonunda soru - cevap şeklinde gerçekleştirilen seminerde katılımcılar Spor Psikoloğu Merve Baran’ın sunumuyla bağımlılıkla mücadele hakkında bilgilendirildi.