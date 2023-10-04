Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde başarılı okul idarecileri ve öğretmenlere başarı belgeleri düzenlenen programla takdim edildi.

Milli Eğitim Bakanlığının, Milli Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi Ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge çerçevesinde, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul kurumlarda görev alan başarılı personel ödüllendirildi.

Ergene’de Üstün Başarı Belgesi alan personeller arasından 2023 yılı için yapılan sıralamada ödül almaya hak kazananların ödül belgeleri, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı tarafından takdim edildi.

Özgür Parıltı, ödül almaya hak kazanan personele gayretlerinden dolayı teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamı konusunda temennilerini iletti.