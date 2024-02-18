İsaören mahallesi Kırsal Kalkınma Kooperarifi Başkanı Erhan Ulu, mahallesinde muhtar adaylığını açıkladı.

Açıklama yapan Ulu, "Değerli İsaören Mahllesi halkım.Doğup büyüdüğüm ve yaşamımı sürdürdüğüm mahallemin tüm eksik ve sorunlarını bilen biri olarak mahallemize hizmet icin önce Allah’ın takdiri sonra siz mahallemizin destegi ile ben Erhan ULU ve Özkan SEYMEN,Ferdi TABAN,Ahmet ŞENTÜRK,Bekir ÇOŞANAY,İbrahim KUTLU,Fatih CIBUKCU,Günay KURT ve Tacettin BAL Arkadaşlarım ile bu göreve talip ve hazırız.Yaşamım boyunca çiftçilik,esnaflık,siyaset,derneklerde farklı görevlerde bulundum iki yıl okul aile birliği,beş yıl kulüp başkanlığı ve 2016 yılından beri SS İsaören tarımsal kalkınma Koop. Başkanlığı görevine devam etmekteyim.Kazanmış olduğum bilgi,tecrübe,dostluklar ve mahalle halkımızın destegi ile şimdide mahallemiz icin ne gerekiyorsa elimizden gelenin fazlasını kullanarak hizmet etme vakti olduğunu düşünüyoruz.Mahllemiz icin en güzel değerleri ve kazanımları siz halkımız ile hep birlikte başaracağız Allah’ın izni ile ...Mahhalemize hizmet etmek için çıktığımız bu yolda,Tüm değerli mahallemizin oyuna ve desteğine talibiz .Saygı ve sevgilerimizle." dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ