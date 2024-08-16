Edirne, Türkiye genelinde yürütülen Huzur-Güven uygulaması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kapsamlı bir güvenlik operasyonuna sahne oldu.Selçuk Gezer / Keşan Postası

EDİRNE (İGFA) - Keşan ilçesine bağlı Erikli sahil bölgesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER:

Silah ve Mühimmat: Seri numarası silinmiş bir tabanca, iki adet tabanca şarjörü, 29 adet fişek, bir adet döner bıçağı ve bir adet tüfek şarjörü.

Uyuşturucu Madde: S.K. isimli şahsa ait işletmede yapılan aramada, 220 adet sentetik ecza olarak nitelendirilen uyuşturucu hap ve dört adet pompalı av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İŞLETME DENETİMLERİNDE TESPİTLER:

Kayıt Dışı Çalışanlar: Bölgede bulunan işletmelerde yapılan denetimlerde, Kimlik Bildirim Sistemine bildirimi yapılmayan 6 şahıs tespit edildi ve hakkında idari para cezası uygulandı.

Yasaklı Satış: Erikli sahilinde yapılan denetimlerde, 18 yaş altı bir şahsın mekana girişi engellendi ve işletme hakkında 18 yaş altı kişilere alkollü içki satmak veya sunmak suçundan idari işlem başlatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla çalışmalarına aralıksız devam edildiği vurgulandı. Yasadışı faaliyet gösteren kişi veya kişilerin tespiti, suç ve suçlu bağlantılarının ortaya çıkarılması ve faillerin yakalanarak adli mercilere teslim edilmesi için titizlikle çalışıldığı belirtildi.