Geçtiğimiz sezon BAL ligine çıkmayı başaran Erka Akhisar Spor’da, bu yıl iddialı olmak için anlaştığı 18 futbolcu ile mahkemelik oldu. İddiaya göre transfer döneminde ödemesi yapılan 18 futbolcu, maça çıkmadı. Kulüp yöneticiler, anlaşma yapılarak ödemeleri yapılan 18 futbolcu hakkında suç duyurunda bulunacak.

Konu hakkında bir yazılı açıklama yapan Erka Akhisarspor Basın Sözcüsü Menderes Acar, “Takımımız geçen sene play-off mücadelesi sonucu BAL ligi hakkı kazanmış, bu ligi oynamak için sponsor anlaşması yapıp, transfer anlaşmalarımızı yapmaya başladık. Bu süreçte belli peşinatları vererek transferlerimizi noktaladık. Ta ki sponsor anlaşmamız olmayacak, yönetim olarak devam edeceğiz deyip, farklı sponsorlarla görüşmeleri yapmaya başladık. Maç haftası Pazartesi günü futbolculardan çoğu biz önümüzü görmüyoruz deyip gittiler. Son ana kadar bekleyen teknik ekibimiz ve futbolcuları tenzih eder, diğerlerini şiddetle kınıyoruz. Bu futbolcular ödenen miktarları geri ödemeyip, telefonlarımıza cevap vermezken, son hafta girilirken bizleri mağdur edip transfer yapmamıza da engel olmuşturlar. Bizler burada ilk senemizde gördük ki, BAL Ligi iğrençliklerin döndüğü bir ligmiş. Hiç yaptırımın olmadığı bu ligde, böyle futbolcular peşinat alıp takım takım gezip paraları ödememek için türlü bahanelere sığınıyorlar” dedi.

Acar açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Bu süreçte bizlerin hakkında türlü dedikodular çıkarıp, süreci bizleri arayıpta öğrenmektense bizleri yıpratmak için elinden gelini yaptılar. Bugünkü maçımıza U-18 takımımızla çıkıp maçımızı oynadık. Bu hafta yapacağımız transferlere lige devam edeceğiz. Bu süreçte bizleri arayıp yanımızda olan kulüplerimize haber yapıp destek veren Mehmet Tecer Başkanımıza, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban’a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a, bizlere büyük destek verip buralara gelmemize sebep olan Erka Çevre Grup Serhat Kılınç abimize çok teşekkür eder, bizleri bu zor duruma atan futbolcular hakkında ödemelerini yapmadıkları için gerekli yasal işlemleri, başlatıp suç duyurusunda bulunacağımızı belirtir, ayrıca elimizdeki belgelerle BASKF ve TFF’ye dilekçelerimizi yazıp lisans iptali için başvuru yapacağız. Bizlerin kulüp olarak peşinat vermediğimizi iddia edenlere, verdiğimiz peşinatlara inanmayanlara dekontlarla sözleşmelerimizi gösterebiliriz.”