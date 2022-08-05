CHP Belediye Meclis Üyesi Erkan Dönmez, 2023 seçimlerinde bir kez daha aday olmaya karar verdiğini açıkladı.

Olay Gazetesi Yazarı Mustafa Özdal, Bursa’da Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili aday adayı olan ilk ismi köşesinde paylaştı… Çalılı sanayici Erhan Kabataş ile ziyarete gelen Erkan Dönmez sadece İnegöl ekonomisinden söz etmedi.

Dönmez, genç yaşına rağmen deneyimli bir siyasetçi.

Öyle ki Bursa’nın, hatta Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından biriydi.

İnegöllü siyasetçi Dönmez, son genel seçimlerde 2. Bölge 4. sıra milletvekili adayıydı.

Aslında listede 3. sıradayken, son gün Mustafa Şenyurt’un önünün açılması için 4’e kaydırıldı.

Neticede CHP 2. Bölge’den 2 milletvekili çıkarınca, hem Mustafa Şenyurt hem de Erkan Dönmez Meclis’e gidemedi.

Dönmez, 2023 seçimlerinde bir kez daha aday olmaya karar verdi.

Ziyaretinde, “Evet, aday adayıyım” dedi.

Biz de duyurmuş olalım.