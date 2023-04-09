CHP'de listeler tamamlanırken İnegöl'den Erkan Dönmez'in 4. sırada yer aldığı öğrenildi.

Partiler bugün listeleri YSK'ya teslim edecek. Aday listeleri son şekilleri almaya başladı.

CHP'nin 2. Bölgede ilk 5 isim belli oldu.

İnegöl adayı olan Erkan Dönmez 4. sırada listede kendine yer bulurken eski AK Partili vekil olan Gelecek Parti kontenjanından Cemalettin Kani Torun ise listede 2. sıradan kendine yer buldu.

İsimler ise şu şekilde;

Hasan Öztürk

Cemalettin Kani Torun

Orhan Sarıbal

Erkan Dönmez

Şahin Sevinç