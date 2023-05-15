CHP 2. Bölge 4. Sıra Milletvekili adayı Erkan Dönmez seçim sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Dönmez açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Hakkınızı Helal Edin.

Kentimize hizmet şiarı ile çıktığımız yolda ne yazık ki muvaffak olamadık. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan tüm paydaşlarıma şükranlarımı sunuyorum, her biriniz iyi ki varsınız. Lütfedip bize oy veren bütün gönüldaşlarım iyi ki varsınız. Uzun cümleler kurmaya gerek yok kaybettik. Kaybetmediğimiz erdemlerimiz ile kentimize hizmet etmek için mücadeleye devam edeceğiz. Allah'a emanet olun."