Milli basketbolcu Erkan Yılmaz, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda oynayacakları İtalya ve İzlanda maçlarını kazanarak elemelere başlamak istediklerini dile getirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu’nda yarın deplasmanda İtalya ve 25 Şubat Pazar günü de Sinan Erdem Spor Salonu’nda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Zorlu iki müsabaka öncesi A. Efes forması giyen 26 yaşındaki milli basketbolcu Erkan Yılmaz, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kazanarak Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamak istiyoruz"

Fikstür yoğunluğundan dolayı hazırlık sürecinin kısa olduğunu ifade eden Yılmaz, "Sıkışık bir fikstür olduğu için dün toplandık. Hızlı bir şeklide üzerinden geçmemiz gereken şeyler vardı. Dün de çalışmalarınızı sürdürdük. Milli forma olunca en hazır şekilde İtalya’ya gitmek ve kazanarak Avrupa Şampiyonası elemelerine başlamak istiyoruz" dedi.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek"

Grupta 2’de 2 yapmak istediklerini aktaran 26 yaşındaki basketbolcu, "Tabii ki de bu gruptan çıkacağız. Burada en önemli şey en iyi şekilde bitirip, Avrupa Şampiyonası’na gidebilmek. Bizim hedefimiz bu. İnşallah 2’de 2 ile başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda 25 Şubat Pazar günü oynayacakları İzlanda maçına taraftarları davet eden Yılmaz, "Ay-yıldızlı forma olunca buranın dolu olacağını düşünüyorum. Herkes buraya gelecektir. Tabii ki de çok güzel bir atmosfer olacaktır. Umarım Pazar günü galibiyeti taraftarlarımıza armağan edebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu maçları en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum"

NBA’de oynayan milli basketbolcuların eksikliğini hissettirmemek istediklerini de sözlerine ekleyen başarılı basketbolcu, "Hissettirmemeye çalışacağız. Sonuçta kadroda bulunan herkes altyapılardan, kendi takımlarında beraber oynayan, beraber büyüdüğümüz insanlar. Kısa bir hazırlık sürecinde birbirimize alışmamızın daha kolay olacağını düşünüyorum. Onların yokluğunu hissettirmeden bu maçları en iyi şekilde geçeceğimizi düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Yılmaz, bireysel performansı ile ilgili de, "Ben her zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Sakatlanana kadar da böyleydi, bunun dönüşünde de böyle olacak. Sağlıklı olduğum sürece en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir sıkıntım olmadığı sürece de Ergin Hocam çağırdığı zaman burada olmaya devam edeceğim" diye konuştu.