Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Dış Ticaret Kompleksi'nde ağırlanarak gerçekleştirilen Sektörler Konseyi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erkan, konuşmasında fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için kritik bir faktör olduğunu vurgulayarak, ihracatçıların dış talep nedeniyle yaşadığı zorlukların farkında olduklarını ifade etti.

Başkan Erkan, küresel ekonominin geçirdiği değişimle birlikte Türkiye'nin yükselen potansiyeline dikkat çekerek, "Fiyat istikrarı yoluyla öngörülebilirliğin artması, sizlerin bu potansiyeli gerçekleştirmesinin en güçlü destekçisi olacaktır" dedi.

Ayrıca, 2024'ün ikinci yarısında başlayacak dezenflasyon dönemi öncesinde geçiş sürecinde talepte denge sağlanması ve doğru politika tasarımlarıyla üretimin sürekliliğinin desteklenmesi taahhüdünde bulundu.

"TL'ye geçiş zamanı gelmiştir. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat gelişmelerinde görüyoruz"

Erkan, dezenflasyonun tesisi için parasal sıkılığa yaklaşıldığını belirterek, Türk lirasına geçişin zamanının geldiğini ifade etti. Bu geçişin mevduat gelişmelerinde doğrudan yansımalarını gördüklerini belirten Erkan, kredi akışının durma noktasına geldiği Mayıs ayında hızla harekete geçilerek piyasa mekanizmasının yeniden tesis edildiğini açıkladı. Ayrıca, bireysel kredilerde israf ve enflasyona yol açan aşırılıkların giderildiğini, ticari kredilerin ise üretim kapasitesine sürekli destek sağladığını belirtti.

Finansal erişimi desteklemeye devam edeceğiz

Başkan Erkan, finansmana erişim konusunda da desteklerini sürdüreceklerini vurgulayarak, reeskont kredisi günlük limitlerinin 10 kat artırılması, YTAK çerçevesinin 3 yıl boyunca 300 milyar TL limit tahsisi ve finansman koşullarındaki engellerin kaldırılması gibi uygulamalara değindi. "İhracat ve yatırım potansiyelinin gelişimi için firmaların finansmana erişimini desteklemeye devam edeceğiz" diyen Erkan, ekonomik süreçte şeffaf ve etkili bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.