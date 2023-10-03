Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan trajik olayda, 55 yaşındaki Ayşe Alagöz, iddiaya göre kızı 25 yaşındaki Dilara Alagöz tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olay, Çaldıran Mahallesi'ndeki 529'uncu sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Olayın perde arkasına göre; Ayşe Alagöz, kızı Dilara Alagöz'ün erkek arkadaşıyla görüşmesini istememesi ve cep telefonunu vermeme konusunda başlayan bir tartışma ile başladı. Bu tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Dilara Alagöz, mutfaktan aldığı bıçakla annesini boynundan ve sırtından yaraladı.

Olayın hemen ardından Dilara Alagöz, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir inşaattan atlayarak yaşamına son verdi. Baba Hakkı Alagöz, eczaneden eve döndüğünde, eşinin cansız bedenini buldu ve hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis, olay yerine gelerek Ayşe Alagöz'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Ayşe Alagöz'ün cansız bedeni otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından baba Hakkı Alagöz ifadesinde, "Eşimle birlikte 15.00 sıralarında eczaneye gittik. Eve döndüğümde saat 15.45 civarındaydı. Eşim yerdeydi ve kızım evde değildi." dedi.

Ü.A. adlı anne, ifadesinde, "Gelinim, torunumun erkek arkadaşı olduğunu biliyordu ve bu ilişkiyi istemiyordu. Ayrıca torunumun uyuşturucu madde kullanıyor olması da endişe kaynağıydı. Hem gelinim hem de kızımın psikolojileri bozuktu." şeklinde konuştu.

Olayın ardından Dilara Alagöz'ün telefonunda, "Annemi öldürdüm, intihar ediyorum" şeklinde bir not bulundu. Ayrıca, aile üyelerinin telefon numaraları ve olayın yaşandığı evin adresi de notta yer aldı.