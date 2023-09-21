Erkek giyimi için öneriler ile sizlere güzel bir yazı hazırladık. Erkek ve kadınlar için giyimin önemi ve uygunluğu oldukça kafaları meşgul ediyor. Ancak erkekler bu konuda biraz daha rahat ve şanslılar. İşte erkek giyiminde dikkat edilecek konulardan bazıları…

Yapılacak Aktiviteye Göre Seçim

Giyinmek bir nevi karşınızdaki insanlara kendinizi göstermek istediğiniz imajı ifade eder. Yani kendiniz gibi giyinmekle başkalarına göre giyinmek aslında farklıdır. Dolayısıyla farklı insanlara karşı kötü izlenim vermemek istediğimiz için giyinirken dikkat ederiz. Bundan yola çıkarak giyinirken nerede ve nasıl bir aktivitede bulunacağınızı belirlemeniz, buna göre seçim yapmanız erkek giyimi için önemlidir denilebilir.

Sosyal Ortamda Futbol Takımı Üniformasından Kaçının

Birçok moda eleştirmenine göre erkekleri itici gösteren durumlar i çinde sosyal ortamlarda futbol üniforması giymek üst sıralarda yer alıyor. Ancak bu gibi alanlarda takım elbiseyle gezmek de itici duruyor. Yani rahat ve aynı zamanda şık kıyafetler seçilebilir. Örneğin kot pantolon, keten pantolon ve üzerine sweet shirt olabilir.

Bedeninize Uygun Olan Kıyafetleri Seçin

Fazla kilolarınız varsa ve göbek bölgenizden rahatsız oluyorsanız, bu alanı daha kamufle eden kıyafetlere yönelebilirsiniz. Dar kıyafetler iyi seçim olmayacaktır. Diğer yandan tam yapışmayan ama çok bol da olmayan sweet, uzun çizgili gömlek önerilir.

Aksesuar Kullanın