Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 20. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 20. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.
Ligde normal sezonun son hafta karşılaşmaları 16 Nisan tarihinde oynanacak.
ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:
- Nilüfer Belediyespor 31-36 Beykoz Belediye
- MKE Ankaragücü Mamak B.29-38 Beşiktaş Yurtbay Seramik
- Köyceğiz Belediyesi 33-37Sakarya Büyükşehir B.
- İzmir Büyükşehir B. 33-29Mihalıççık SK
- Trabzon Büyükşehir B.35-40Spor Toto