Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 20. hafta maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - 2022-23 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu 20. hafta maçları bugün oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

Ligde normal sezonun son hafta karşılaşmaları 16 Nisan tarihinde oynanacak.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

  • Nilüfer Belediyespor    31-36    Beykoz Belediye
  • MKE Ankaragücü Mamak B.29-38 Beşiktaş Yurtbay Seramik
  • Köyceğiz Belediyesi 33-37Sakarya Büyükşehir B.
  • İzmir Büyükşehir B. 33-29Mihalıççık SK
  • Trabzon Büyükşehir B.35-40Spor Toto