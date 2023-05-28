2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda yarı final serisinin ilk maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) - Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyesi SK, Spor Toto Spor Kulübü'nü 32-30 mağlup ederek, üç maç üzerinden oynanan final serisinde 1-0 öne geçti.
Yarı finalde dün oynanan diğer eşleşmede ise Beşiktaş Yurtbay Seramik, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-28'lik skorla yenerek 1-0 öne geçti.
Yarı final ikinci maçları 30 Mayıs tarihinde oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.