2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nda yarı final serisinin ilk maçları tamamlandı.ANKARA (İGFA) -  Ankara THF Spor Kompleksi'nde bugün oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyesi SK, Spor Toto Spor Kulübü'nü 32-30 mağlup ederek, üç maç üzerinden oynanan final serisinde 1-0 öne geçti. 

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Yarı finalde dün oynanan diğer eşleşmede ise Beşiktaş Yurtbay Seramik, Süleyman Seba Spor Salonu'nda, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni 37-28'lik skorla yenerek 1-0 öne geçti.

Yarı final ikinci maçları 30 Mayıs tarihinde oynanacak ve TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.