Erkekler Süper Lig’inde Beşiktaş, Nilüfer Belediyesi’ni mağlup ettiİSTANBUL (İGFA) - 2023-24 Hentbol Sezonu Erkekler Süper Ligi 1. haftası bugün Beşiktaş’ın, Nilüfer Belediyesi’ni 40-33’lük skorla mağlup ettiği maç ile sona erdi.

Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanan ve TRT spor Yıldız kanalından canlı yayınlanan maçın ilk yarısı da Beşiktaş’ın 22-14’lük skor üstünlüğü ile tamamlandı.

Erkekler Süper Ligi 2. hafta maçları 3 ve 4 Eylül tarihlerinde oynanacak ve THF TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.