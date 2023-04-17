Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle Ocak ayında Kırklareli’nde çiçek açan meyve ağaçları Nisan yağmurları ile üreticinin endişesini ortadan kaldırdı.

Kırklareli’nde kış aylarında kurak ve hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi sebebiyle Ocak ayında bölgede yüzlerce meyve ağcı çiçekleri açarken, kış aylarındaki bu durum üreticileri hayrete düşürmüştü. Donma tehlikesi ile karşı karşıya kalan meyve ağaçları Nisan yağmurları ile üreticiyi sevindirdi.

Son yağışların devam ettiği sürece meyve ağaçlarına yararı olacağını söyleyen Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan “Bu sene kurak bir sene geçti. Son yağışların meyve ağaçlarına yararı var ama kışın yağmadığı için yağmurlar gerçekten bu sene meyve ağaçlarında sıkıntı çekebiliriz. Tabi özel bahçesi olanlar sulayabilenlerde sıkıntı çekmeyeceğiz ama doğada kendi başına açmış bir sürü meyve ağacımız var bunlarda biraz sıkıntı çekebiliriz. Bu yağmurların kış aylarında yağmadığı için pek yararı yok. Yağmurlar böyle devam ederse meyve ağaçlarına yararı olacağına inanıyorum. Gerçekten ilkbaharda yağmurlarımız iyi yağdı üreticimiz memnun” dedi.

(HÇ-