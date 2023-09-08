Erken evre kanserde tümör yokken verdiğimiz kemoterapinin adı adjuvan kemoterapidir. Adjuvan kemoterapinin tek bir amacı vardır. Erken evrede hiç tümör yok, tümör tamamen çıkarılmıştır. Bir takım tetkiklerle ölçüyoruz. Tetkiklerin belli bir sınırlaması vardır. Örneğin; tümör 1 cm’den küçükse, en ileri tetkik radyolojiyi bile kullansak bunu görmek mümkün değil. Ya da hücre düzeyinde kanserli hücre vücutta kalmış olabilir. Bu hücreler tekrar tümör olmasın diye erken evrede kemoterapi veriyoruz. Bu kemoterapiyi de adjuvan kemoterapi olarak adlandırıyoruz. Adjuvan sistemik tedavilerle hastanın, tamamen hastalıksız hale gelmesi sağlanıyor. Erken evrede belli kanserler (meme, akciğer, kolon) için bütün bilimsel çalışmalarda da en yararlı tedavi modeli olan kemoterapi verdiğimizde hastalarımızın, hastalıksız daha uzun yaşadığı gösterilmiş durumdadır.