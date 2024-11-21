Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Cavit Erkılınç, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Yalova’da Kurum görev alanında bulunan gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri ile bölge toplantısında Bursa'da bir araya geldi.BURSA (İGFA) - BİK Genel Müdürü Erkılınç, kamu kurumları tarafından yayımlatılan resmî reklamların bedeli Kurum hesabına yatırılmadan yayınların hakediş ödemelerinin yapılamayacağını belirterek, kurumun sadece resmî ilanların hakediş ödemelerinin garantörü olduğunu söyledi.

Bursa’da düzenlenen toplantıda konuşan Genel Müdür Erkılınç, geçen ağustos ayından itibaren yeni bir yapılanmaya gidilerek 15 bölge müdürlüğü üzerinden ülke genelinde 2 bin 34 yayın ile 14 bin 360 kanuni ve özel müşteriye hizmet verilmeye başlandığını kaydetti.

Yeni yapılanmanın, bağlı bulunduğu müdürlüğü değişen illerdeki yayınlar üzerinde kısa süreli tedirginlik oluşturduğunu, ancak gelinen aşamada iş süreçlerinin aksamadan yürüdüğünü belirten Erkılınç, “Kurum olarak önce niyete bakıyoruz. Niyetiniz iyiyse, kendinize de güveniyorsanız ortada endişe edilecek bir durum yok demektir. Varsa bir hata veya kusur, önce bunun düzeltilmesini bekleriz. Hatada ısrar varsa ancak ondan sonra idari yaptırım seçeneğine başvururuz. Süreli yayınlarımızla kaderimizin ortak olduğunun bilincindeyiz ve atılan tüm adımları bu anlayış üzerine kurguluyoruz. Dolayısıyla yeni süreç, hem sizler adına hem de Kurumumuz adına daha sağlıklı, daha profesyonel vedaha konforlu çalışmayı beraberinde getirecek, hatta şimdiden bunu hissettiğinizi düşünüyorum” dedi.

Asgari fikir işçisi kadrosunda bildirilen isimlerin zaman zaman fiilen görev yapmadığı durumlarla karşılaştıklarının altını çizen Erkılınç, “Gerçekte çalışmayan gazetecinin imzasını ara sıra haberlere atarak meseleyi geçiştirdiğinizi, hatta kandırdığınızı düşünüyorsanız burada yanılan gazetelerimiz ve internet haber sitelerimiz olur, peşinen söyleyeyim. Hele hele bir de çalıştırdığı emekçinin alın terini ödemeyen, ödemiş gibi yapıp gidip banka kartından geri çeken veya eksik ödeyenin iflah olması mümkün değildir. Alın teri ödenmemiş emekçiden okunacak, gazete sattıracak, internet sitesine trafik sağlayacak haber getirmesini bekleyemezsiniz. Bir ilimizde gazete çalışanı arkadaşımız, CİMER üzerinden maaşının ödenmediğine yönelik şikâyette bulunarak belgeleri ulaştırdı, hemen denetçilerimizi gönderdik. Baktık ki iddialar doğru, gereğini yaptık. Sonradan bu arkadaşın alacakları ödense de fayda etmedi. Lütfen emekçilerinizle ekmeğinizi bölüşmekten çekinmeyin.” diye konuştu.

Süreli yayınlardan bedeli henüz ödenmemiş kamuya ait resmî reklamların hakediş ödemelerinin Kurum tarafından gerçekleştirilmesine yönelik talepler geldiği bilgisini paylaşan Erkılınç, resmî reklamların bu düzenlemenin dışında olduğu için tümüyle peşin çalışılması gereken bir husus olduğunu vurguladı.

"Parası peşin ödenmemiş ancak sonradan ödeneceği beyan edilen veya ödeneceği bilinen resmî reklamı, sizlere sevk etmesek ya da ‘yayımlayamazsın’ desek, buna ilk itiraz edecek yine sizler olursunuz" diyen Erkılınç, "Reklam ajanslarıyla uzun süreli vadelerle çalışıldığını da biliyoruz. Neden mesele bizim gibi bir kamu kurumu olunca ticaretin olağan akışına aykırı davranmamız bekleniyor? Arada sırada kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ödemelerini geciktirdiği durumlar olabilir. Gider konuşuruz, ödüyorsa öder, ödemezse de doğal olarak hukuken gereğini yaparız” ifadelerini kullandı.

“İŞLEYEN SİSTEMİ BOZMANIN BEDELİ AĞIR OLUR”

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin dışında kalan resmî ilanlar ile reklamların peşin alınma uygulamasına geçilmesinin özellikle reklam adetleri yönüyle büyük kayıpları beraberinde getireceğinin ve yine bundan en büyük zararı süreli yayınların göreceğinin altını çizen Erkılınç, neredeyse sorunsuz işleyen bir sistemi bozmanın bedelinin ağır olacağını söyledi.

Yayınlara yapılan ödemelere dair bir diğer konunun “vergi borcu sorgulamasına” ilişkin olduğuna değinen Erkılınç, dergi grubu ile sadece reklam yayımlayan internet haber sitelerinin, 6813 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna aykırılık oluşturacak talepleriyle karşılaştıklarının bilgisini verdi. Erkılınç, tüm yayınlar için “vergi borcu sorgulaması” yapılması ve vergi borcu çıkan yayınların öncelikle bu borçlarının kapatılması uygulamasına devam edileceğini vurguladı.

KAYIP-KAÇAK İLAN VE REKLAMLARLA MÜCADELE

“Gerçekte bizlerin ve sizlerin elbirliğiyle yapması gereken Kurum görev alanına girmeyen, istihdam üretmeyen, adeta merdiven altı diyebileceğimiz yayınlarla kararlı mücadeledir” diyen Erkılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Arka kapı diplomasisi ve herkesçe çok iyi bilinen yöntemlerle gerçekleştirilen bu kara delik düzenini bozmamız gerekiyor. Hangi gerekçeyle olursa olsun kanunların açıkça ihlal edildiği, kayıp-kaçak ilan ve reklamların önünü kesmeliyiz. Şayet bunu hep beraber mücadele ederek başarabilirsek hem yayınlarımızın gelirleri artacak hem de idarecilerimiz ve yöneticilerimiz huzura kavuşacak. Gelin bugünü milat kabul edelim ve gelirinize ortak olan bu merdiven altı yayınların hayat damarlarını kurutalım.”

"KİM GELİRSE GELSİN, BAŞIMIZIN TACIDIR"

Öte yandan 2025 yılı Ocak ayında gerçekleştirilecek seçimle Genel Kurul’da görev yapacak Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcileri ile İnternet Haber Sitesi Temsilcilerinin belirleneceğini hatırlatan BİK Genel Müdür Cavit Erkılınç, yaklaşık iki yıl önce yapılan düzenlemenin gerçek bir seçim atmosferinin yaşanmasını sağladığını kaydetti. “Genel Kurula kim gelirse başımızın tacıdır. Sizler de seçimlere yüksek katılım göstererek en doğrunun tecellisine katkı sunun” diyen Erkılınç, adaylardan Genel Kurul üyelerinin iradesine gölge düşürecek söylemlerden uzak durmasını beklediklerini sözlerine ekledi.