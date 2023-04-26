AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 9. Sıra adayı Ermeni asıllı Dr. Sevan Sıvacıoğlu’na, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yeşil sahalarda ter döken profesyonel futbolculardan destek geldi. Bu isimlerden biri de Ermeni dünyasının Türk futboluna kazandırdığı isim Minas Asa oldu.

AK Parti’nin İstanbul 2. Bölge 9. Sıra adayı Ermeni asıllı Dr. Sevan Sıvacıoğlu oldu. Sıvacıoğlu’nun adaylığı azınlıklar arasında büyük sevinç oluşturdu. Sıvacıoğlu’na cemaatlerden ve yeşil sahalardan büyük destek geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir dönem birlikte ter döken; rakip olarak yeşil sahalarda karşılaşan profesyonel futbolcular milletvekili adayı Sıvacıoğlu’una destek vermek için spor kulübüne geldi. Bunlardan biri de Lefter gibi Ermeni dünyasının Türk Futboluna kazandırdığı isim Minas Asa oldu. Arap lakaplı ermeni asıllı eski profesyonel futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve azınlıkların temsilcisi Sıvacıoğlu’na tam destek verdi. Bir dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte top koşturan, aynı dönemde rakip takımlarda ter döken Asa, Ermeni Cemaati olarak Erdoğan’ın yanında olduklarını kaydetti. ’Arap’ lakaplı Ermeni asıllı profesyonel eski futbolcu Minas Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasetle ilgili yaşadıklarını paylaştı. Asa, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile turnuvada karşı karşıya geldiği bir maçta yaşadıklarını anlattı. Asa’ya göre Erdoğan, dikkat çeken bir forvetti. Hızıyla ve anlık gol vuruşlarıyla dikkat çektiğini rakip takımlar onun için özel önlem aldığını belirtti.

"Liderliğinizde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var"

Eski futbolcu Minas Asa Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan olaylar ve ülkemize yönelik uluslararası baskılar karşısında, sizin liderliğiniz altında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine olan inancımı bir kez daha teyit etmek istiyorum" dedi.

"Cumhurbaşkanımız vefanın kendisidir"

47 yıl sonra bir programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerini söyleyen Asa; "Cumhurbaşkanı Erdoğan vefadır. Vefanın kendisidir. Beni hemen tanıdı. Kilo almışsın dedi. Bir arzum olup olmadığını sordu. Kendi vatandaşlarımdan daha çok ilgi gördüm, sevildim. Pazara bile gitsem bile esnaf bana para ödetmezdi. Siz bütün vatandaşlarımızın liderisiniz, bu yüzden ülkemizin birlik ve beraberliğine olan inancımızın devam etmesi için bizler de sizin yanınızda olacağız” dedi.

“Sadece ülkeye hizmet etmek için nasıl birlikte olunabileceğinin de bir göstergesi”

Milletvekili adayı Sevan Sıvacıoğlu ise, görüşmeye ilişkin duygularını aktararak “Ülkeme hizmet etmek için mücadele ederken aldığınız destekler, sadece bize değil, ülkemize de büyük bir katkı sağlıyor. Bu insanların farklılıklarını bir kenara bırakarak sadece ülkeye hizmet etmek için nasıl birlikte olunabileceğinin de bir göstergesi. Bizler ülkemizin farklı toplum kesimlerine örnek olacak bir durumdayız. Şundan eminim ki temsil ettiğimiz azınlar ülkemizin kalkınması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır" dedi.