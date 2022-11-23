Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, İnegöl Belediyesinin bu sabah göndermiş olduğu 'Afet Çantası Uygulaması' mesajına tepki gösterdi.

Düzce'de meydana gelen 5.9'luk sarsıntı sonrasında Türkiye'nin gündemi bir anda deprem oldu. İnegöl Belediyesi de sabah saatlerinde vatandaşlara bir mesaj göndererek 2021 yılında hayata geçirdiği Afet Çantası Uygulamasını hatırlattı.

Saadet Partisi İlçe Başkanı Hasan Eroğlu geçtiğimiz aylarda Afet Çantası Uygulamasını eleştirerek, "Olası bir deprem durumunda sizin mobil çantanız ne işe yarayacak" ifadelerini kullanmıştı. Eroğlu, bugün atılan mesaja da tepki göstererek şu ifadeleri kullandı;

İŞİN CİDDİYETİNİ SANALLAŞTIRMAKTAN VAZGEÇİN

"Bu sabah İnegöl Belediyesinden gelen mesaj.. Gerçekten anlamakta zorlanıyoruz. Deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bir çok STK ve arama kurtarma ekibiyle görüşüp dosya hazırladık. Belediye ve kaymakamlığa sunduk. Yana yakıla temel konuları söyledik; Kriz merkezi binası yapın, Çadırkent alanı belirleyin ve altyapısını tamamlayın, acil durum konteynırlarının sayılarını artırın, sivil yardım gönüllülerinin sayılarını artırın, profesyonel ekipleri destekleyin ve sürekli eğitim alanı oluşturun.. bunun gibi birçok önemli konu var ama belediye ısrarla sanal uygulamayı bizlere sanki bir hizmet olarak sanki bir tedbir olarak dayatmaya devam ediyor. Bu işin ciddiyetini sanallaştırmaktan vazgeçin artık.