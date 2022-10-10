Saadet Partisi, Her Mahalle Bir İnegöl konseptiyle başlattığı programın finalini heykel önündeki meydanda gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Hasan Eroğlu burada yaptığı konuşmada, yeni hükümet konağının yapılacağı yeri eleştirerek Belediye Başkanı Alper Taban’a çağrı yaptı.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı, “Her Mahalle Bir İnegöl” konseptiyle başlattığı mahalle programlarının finalini İnegöl merkezinde gerçekleştirdi. Heykel önünde düzenlenen programa Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Yaşar Yazıcı, İl Başkanı Mehmet Atmaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda çocuklara yönelik büyük bir oyun sahası kurularak, lokma, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikram edildi.

ARADAKİ 110 MİLYONUN HESABINI KİM VERECEK?

Programın açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanı Hasan Eroğlu, “1969 yılından beri Mili Görüş çizgisinde milletimizin huzuru ve refahı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok badireler atlattık. Partilerimiz kapatıldı, genel başkanlarımız yasaklı hale getirilip hapislere atıldı, bölünmeler yaşadık ama inandığımız davadan hiçbir zaman geri durmadık. Yaklaşık 20 yıldır bugünkü iktidar İnegöl Belediyesini yönetiyor. Bize dediler ki eğer iktidar, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi aynı partiden olursa şehrimize hizmet gelir. 20 senedir gördük ki bu söylem yanlış çıktı. Büyükşehir yasasıyla ilgili de büyük hizmetler geleceğini ifade etmişlerdi. Ama geldiğimiz noktada görüyoruz ki içme suyu, altyapı ve ulaşım gibi temel meselelerde maalesef çözüm üretemez duruma geldiler. Hemen yanımızda bir inşaat var. İnegöl Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatı. Bu inşaatın yapım kararı alındığında Saadet Partisi olarak, yatırımın yanlış olduğunu belirtmiştik. Gelinen süreçte haklı çıktık. 2 senede bitecek belediye binası neredeyse 7 seneye yaklaştı ama bitmiş durumda değil. Bu binanın ihalesi yapılırken 40 milyon TL’ye bitirileceği ifade edilmişti. Şu anda ne kadar harcadıklarını dahi bilmiyoruz. Tahminimizce maliyet 150 milyon TL’ye çıkacak. Aradaki 110 milyon TL’nin hesabını kim verecek? Yine hemen karşımızda eski hükümet konağımızı yıktılar ve oraya sosyal bir meydan yapacaklar. Biz bu konuyu tebrik ettik ve destekliyoruz. Ama yeni hükümet konağını şimdi itfaiye kavşağının karşısında, rahmetli Hikmet Şahin dönemimizde çam ağaçlarıyla yeşillendirdiğimiz alana yapmaya çalışıyorlar. Bu yatırımın oraya yapılacak olmasını mantığımız almıyor. Şimdi basınımız aracılığıyla belediye başkanımıza ve tüm idarecilerimize buradan çağrı yapıyorum: lütfen bu yanlıştan dönün ve orada hükümet konağı yapmayın. Şehrimizin trafiğini ve imarını yayacak bir bölgeye bu hükümet konağını yapın. Bu şekilde şehrimize büyük iyilik yapmış olursunuz” dedi.

EĞER ÖYLEYSE ÖZÜR DİLERİM

Ardından konuşan Saadet Partisi Siyasi İşler Başkanı Fikret Bayram, “Aslında her yerde aynı konuları konuşuyoruz, çünkü sorunlar genel olarak aynı. Sayın ilçe başkanımız da az önce ifade etti. 20 yıl önce dediler ki bize oy verin biz İnegöl’ü iyi yönetiriz. Yine ardından Bursa ve genel iktidar için oy istediler. Daha iyi hizmet getireceklerini iddia ettiler. 20 yıldan beri İnegöl’ümüzü yüzde 70’lere yakın iktidara destek verdi. Aradan geçen 20 yılda yapılan hizmetlerde bir değişiklik olmadı. Bu bir iddia mı? Hayır değil. Eğer buradan biri kalkar derse ki biz artık hava kirliliği sorunu yaşamıyoruz, trafik sorunu çözüldü, içme suyumuzu çeşmeden içiyoruz vb. derse ben özür dilerim. Şimdi önümüzdeki seçimde de yine 20 yıldır söyleyip yapmak istediklerine ikna olup onlardan taraf mı hareket edeceğiz? Yoksa bugüne kadar yaptığı güzel işlerle kamuoyunun karşısında olumlu bir intiba bırakmış Saadet partisinden mi taraf olacağız. Partimizin dün yaptığı hizmetleri bugün de yapması için fırsat mı vereceğiz? Şu anda burada oturan 4 kişilik ailenin evine yılda 700 bin lira girdiğini iddia eden bir gelişme var Türkiye’de. Kişi başı milli gelir 9 bin 500 dolar.. Ben şimdi soruyorum buradaki ailelerin hangisinin evine bu miktar giriyor? Eğitimde yine değişen sistemler ve başarısız tablolar ortada. Diyoruz ki bu seçimde toplumun en az yüzde 50’sini bir araya getiren bu organizasyona destek verin. Biz de bu memlekete hizmet edelim” şeklinde konuştu.

SAADET PARTİSİ MEMLEKETİN ZARARINA İŞ YAPMAZ

Son olarak konuşan Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca, “Bugün gelinen noktada ekonomik, ahlaki, eğitimsel, tarım hayvancılık konusunda çökmüş bir ülke var. Kimse zannetmesin ki bu sıkıntılar kendi kendine oluşuyor. Bu sıkıntıların meydana geliş sebebi yanlış idare ve yanlış anlayıştır. Biz de diyoruz ki bu anlayışın değişme zamanı gelmiştir. Ülkemizi bu sıkıntılardan kurtarmak adına birçok siyasi partiyle bir araya geldik. Birileri bizi kimlerle berabersiniz diye eleştiriyor. Biz herkesle beraber oluruz ama asla milletimizin ve memleketimizin aleyhinde olacak hiçbir oluşuma veya fikre destek olmayız. Biz hayra vesile olmaya gayret ederiz. Bakın Amerika 20 sene önce Irak’ı işgal etmiş ve İslam coğrafyasının yeniden şekillenmesi için adım atmıştı. Ak Parti o dönemde, mecliste yetki almamasına rağmen sürece destek verdi. İşte zalimle dost olmak budur. Evet biz asla ilkelerimizden asla taviz vermeyiz. İnsanları oyuna getirip kutuplaştırmaya çalışıyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyiz. İlkelerimiz de bellidir. Biz önce ahlak, maneviyat, kardeşlik ve adalet diyoruz. Bakın birlikte olmamızın bereketidir CHP, türbanın serbest bırakılması için teklifte bulunuyor. 20 yıldan beri iktidar olan Ak Parti döneminde halen türbanı serbest bırakan bir kanun çıkartılmamıştır. Milli Görüşün içerisinde olan hiçbir hareket bu memleketin zararına iş yapmaz diyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programın son kısmında mikrofon vatandaşlara verilerek dile getirilen sorun ve talepler partililerce not edildi.