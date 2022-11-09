İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Derneği olağan gelen kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Ahmet Bozan seçildi.

Dün akşam Sani Konukoğlu konferans salonunda İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Derneği’nin olağan kongresi gerçekleşti. Gerçekleşen kongreye İnegöl’de bulunan STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından gerçekleşen kongre sonrası tek liste ile gidilen kongrede yeni başkan Ahmet Bozan oldu.

BU BİR EKİP İŞİDİR

Seçimin ardından bir konuşma yapan İnegöl Ertuğrul Gazi Kültür ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Bozan, “Beni bu göreve layık gören üyelerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunarım. Bilirsiniz ki bu bir ekip işidir. Yeni kadromuzla birlikte Ertuğrulgazi Kültür ve Yaşatma Derneği kaldığı yerden daha da başarılı bir şekilde ileriye doğru devam ettireceğiz. Bir önceki yönetim kurulu Cihan Demirtaş ve ekibine emeklerinden ötürü teşekkürlerimi sunar. Bizi kırmayıp kongremize katılan tüm misafirlerimize tekrardan teşekkür ederim” dedi.