Osmanlı Hanedanın bağlı olduğu Kayı Aşiretinin Lideri Ertuğrul Gazi’yi anma etkinliklerinin bu yıl 742’ncisi Bilecik'in Söğüt ilçesinde başladı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te üç gün sürecek olan etkinliklerin ilk gününde Bilecik Valisi Şefik Aygöl, il protokolü ve vatandaşların katılımıyla Ertuğrul Gazi Türbesi ziyaret edildi. Ertuğrul Gazi Türbesinde Saygı Nöbeti tutan Jandarmaların alp kıyafetleriyle karşılama ve manga değişimi yaptığı etkinliklerde Ertuğrul Gazi’nin kabrinde dua edildi.

Etkinliklere, Vali Aygöl’ün yanı sıra; Milletvekili Halil Eldemir, Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cenk Karakurt, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever ve vatandaşlar katıldı.

Vali Aygöl, Türk Büyükleri Anıtına Ertuğrul Gazi Birliği çelengi sundu. Burada yaptığı konuşmada her yıl heyecanla bekledikleri söğüt şenliklerine bu yıl da kavuştuklarını belirten Vali Aygöl, "Ecdadımızın nefes alıp verdiği, ayak izlerini taşıyan bu kadim topraklarda bulunmanın mutluluğunu hep birlikte yürekten yaşıyoruz. Bugün içerisinde bulunduğumuz bu atmosferde aynı havayı soluduğumuz atalarımız kendilerine ket vurmamış ve gök kubbeye ulaşan hayalleriyle bir cihan devletinin tohumlarını serpmiştir. Bu koca çınarın mirasçısı olarak bizler, ecdadımızla ne kadar gurur duysak azdır" dedi.

Diyerek tüm vatandaşları 742. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma Ve Yörük Şenlikleri’ne davet etti.