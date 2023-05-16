Bursaspor’un şampiyon teknik adamı Ertuğrul Sağlam, yeşil-beyazlı takımın 13 yıl önceki Süper Lig şampiyonluğu ile ilgili olarak önemli ifadeler kullandı.

16 Mayıs 2010’da Türk futbolunda bir milata imza atan Bursaspor’un o dönemki teknik adamı Ertuğrul Sağlam, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sağlam, “Türk futbolunun en büyük zaferlerinden biri olan Bursaspor’un 2010 şampiyonluğunun 13. yıl dönümünde büyük başarıda emeği olan herkesi rahmetli Başkan İbrahim Yazıcı başta olmak üzere saygı ve minnetle anıyorum. Yıllarca hatırlanacak ve değeri her geçen gün daha çok anlaşılacak bu büyük olayın gerçekleşmesinde inanç, gayret ve müthiş bir birliktelik ortaya koyan herkese selam olsun” ifadelerini kullandı.