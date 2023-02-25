Ertuğrulgazi caddesi ne zaman bitecek? İlk kez kesin tarih verildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Ertuğrulgazi Caddesi’deki çalışmanın biteceği açıklandı.

Caddede içme suyu hatlarını yenileme faaliyetleri başlarken, çalışmaların ardından dökülecek sıcak asfalt ile caddede ulaşım daha konforlu hale gelecek.

Bursa’nın tüm ilçelerinde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, hem kayıp kaçak oranlarını azaltıyor hem de vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, İnegöl de devam eden içme suyu şebekesi ve iletim hatları inşaat çalışmalarına ‘ilçede mobilyanın kalbi konumundaki’ Ertuğrulgazi Caddesi’ni de ekledi. Büyükşehir Belediyesi ekipleri cadde üzerinde hummalı bir çalışma yapıyor. Altyapı çalışmalarının sona geldiği cadde, kaliteli sıcak asfalt çalışmasıyla konforlu hale gelecek.

NİSAN AYINA KADAR BİTECEK

Nisan ayında yapılacak inegöl mobilya fuarı öncesinde bitirilmesi hedeflenen çalışma sonucu, Ertuğrulgazi caddesi Mobilya AVM görünümünü kazanacak.