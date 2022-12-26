Ertuğrulgazi Caddesi’nde 5 gündür bazı iş yerlerinde suların kesik olduğunu belirten Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, “AK Parti belediyeciliği artık temel ihtiyaçları bile karşılayamaz hale gelmiştir” dedi.

Saadet Partisi Mahalli İdareler Başkanı Resul Cerhal, Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde yapılan çalışmaların koordinasyonsuz olduğunu belirterek bölgedeki esnaf ve vatandaşların mağdur olduğunu ifade etti.

İnegöl’ün vitrini olan Ertuğrulgazi Caddesi’ne hiçbir zaman gerekli önemin verilmediğini belirten Cerhal, “2022 yılında Türkiye'nin ekonomi devi ilçesinin gözde bir caddesinde bu yaşanan yönetimsel sorunları vatandaşın takdirine bırakıyoruz” dedi.

5 GÜNDÜR SULAR KESİK

Ertuğrulgazi Caddesi’nin İnegöl’de önemli bir vitrin olduğunun altını çizen Cerhal, “Yapılan koordinasyonsuz çalışmalar bölge esnafını ve vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Tarafımıza bugün ulaşan bölgedeki mobilyacı esnafı, birçok iş yerinde 5 gündür suların kesik olduğunu ve büyük mağduriyetler yaşadıklarını belirttiler. Mağazaları ziyarete gelen müşterilere karşı mahcup olduklarını dile getiren esnaflar aynı zamanda BUSKİ yetkililerinin her gün suların geleceğini ifade ettiklerini ve kendilerini oyaladıklarını söylediler” dedi.

Resul Cerhal sözlerini şu şekilde sürdürdü;

ŞAŞIRMADIK!

“Tabi ki mevcut yönetimin ve belediyecilik anlayışının bu tutumu bizleri şaşırtmadı. İnegöl'ün göz bebeği Ertuğrulgazi Caddemize gereken değer hiçbir zaman verilmedi. Yukarıda da belirttiğimiz gibi İnegöl'ün vitrinlerinden ve göz bebeklerinden olan bu cadde her zaman bozuk yollarıyla, çarpık kaldırımlarıyla, parklanma alanlarının yetersizlikleriyle ve birçok olumsuz konuyla daha gündeme geldi.”

KURUMLARIN BİLE BİRBİRİNDEN HABERİ YOK

“Yaklaşık bir ay önce tamamlanan su hattı çalışmaları sürecinde bölge esnafı, müşteriler ve bölgeden geçen vatandaşlar büyük sorunlar yaşadı. BUSKİ tarafından kazılan yerler günlerce asfaltlanmadı. Vatandaş muhatap bulamadı. İnegöl Belediyesi topu Büyükşehire attı, büyükşehir teknik sorunlar nedeniyle bekleyin dedi. Vatandaşlar, yazın sıcak günlerinde toza ve pisliğe mahkum edildi. Esnaf ve bölge halkı pencere açamaz oldu. Günlerce sular kesildi. Sorunlar tam bitti derken yeni kavşak ve yol çalışmaları başladı. Koordinasyonsuzluk dedik ya! Her yapılan yeni çalışma bölge esnafına ve vatandaşa yeni bir dert kapısı açıyor. Mevcut yerel yönetimlerin koordinasyonsuzluğu o kadar ileri boyutta taşınmış durumda ki kurumların bile birbirinden haberi yok. Esnaflar su arızası bildirimi için 185'i aradığında, telefona cevap veren çağrı merkezi çalışanı bölgede herhangi bir su kesintisinin olmadığını ifade ediyor. Ardından İnegöl'deki BUSKİ yetkilileriyle irtibata geçildiğinde çalışmaların devam ettiği söyleniyor.“

SORUNLARI ÇÖZEMİYORLAR!

“2022 yılında Türkiye'nin ekonomi devi ilçesinin gözde bir caddesinde bu yaşanan yönetimsel sorunları vatandaşın takdirine bırakıyoruz. 20 yıllık Ak Parti belediyeciliği artık ana sorunları çözemeyecek, vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak konuma gelmiştir. Bunun tek nedeni ise yanlış yönetim anlayışı ve yanlış kaynak kullanımıdır. Değişim kaçınılmazdır! Saadet Partisi kadroları, İnegöl'ü hak ettiği şekilde yönetecek vizyona, misyona ve anlayışa sahiptir. Sorunların en kısa zamanda çözülmesini, bölgedeki esnafın ve vatandaşların rahata kavuşmasını talep ediyor tüm ilçe halkına saygılarımızı sunuyoruz.”