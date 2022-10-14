Bursa’nın güçlü altyapıya sahip olması amacıyla 17 ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesindeki çalışmalara Ertuğrulgazi Caddesi’ni de ekledi. Caddede içme suyu hatlarını yenileme faaliyetleri başlarken, çalışmaların ardından dökülecek sıcak asfalt ile caddede ulaşım daha konforlu hale gelecek.

Bursa’nın tüm ilçelerinde kanalizasyon, yağmursuyu ve içme suyu hatlarını sil baştan yenileyen Büyükşehir Belediyesi, hem kayıp kaçak oranlarını azaltıyor hem de vatandaşların daha sağlıklı hizmet alabilmesine imkan sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, İnegöl ilçesinde devam eden içme suyu şebekesi ve iletim hatları inşaat çalışmalarına ‘ilçede mobilyanın kalbi konumundaki’ Ertuğrulgazi Caddesi’ni de ekledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından caddede yapılacak kaplama öncesinde yolun tekrar kazılmasına meydan vermemek için BUSKİ devreye girdi. BUSKİ ekipleri, caddede çift taraflı şebeke hattı imalatı çalışmalarına başlarken, 2300 metrelik şebeke hattı imalatı gerçekleştirilecek. Hat imalatlarının tamamlanmasıyla birlikte, hem kayıp kaçak oranları azalacak hem de bölge sakinleri daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşacak. BUSKİ’nin öz kaynaklarından finanse edilen çalışmanın tamamlanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi tarafından caddenin asfalt kaplaması sil baştan yenilecek.

GÜÇLÜ ALTYAPI, SAĞLIKLI GELECEK

Sadece İnegöl’de değil Bursa’nın 17 ilçesinde özellikle altyapı ve ulaşım yatırımlarından taviz vermediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnegöl içme suyu şebekesi ve iletim hatları inşaat çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 170 kilometreyi aşkın şebeke ve 19 kilometre de isale hattı imalatı tamamlandı. Yenice Mahallesi’nde 2000 metreküplük 2 adet su deposu imalatı son aşamaya geldi. 7 adet deponun inşaatına da kısa süre içerisinde başlayacağız. Bunun yanında, ilçe merkezinde yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu Ertuğrulgazi Caddesi’nde altyapı çalışmalarına başladık. BUSKİ şebeke hattını yenileyecek, ardından da caddenin asfalt kaplaması yapılacak. Kısa zamanda tamamlayıp, hizmete açmak istiyoruz” dedi.