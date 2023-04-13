Bilecik’te Ertuğrulgazi Lisesi’nin bahçesinde yaşayan ‘Gece’ isimli kedinin dünyaya gelen 4 yavrusunu öğrenciler sahiplendi.

Lisesinin bahçesinde dünyaya gelen yavruların bakımını 11/A sınıfı öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından üstlenildi. Okul Müdürü Zaim Akbulut, bu güzel sürece katkı koyan öğretmen ve öğrencilerini tebrik ederek, "Bizlere ’Dünya Paylaştığımız Tüm Canlılarla Birlikte Güzel’ sloganını hatırlatan öğrenci ve öğretmenlerimizle milli eğitim camiası olarak çok güçlüyüz” dedi.

"Uzun yıllardır patili dostlarına ev sahipliği yapan lisemizde yeni heyecanlar yaşanıyor"

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ise, en kısa zamanda ‘Gece’ ve yavrularını ziyarete gideceğini belirterek, “Uzun yıllardır patili dostlarına ev sahipliği yapan lisemizde yeni heyecanlar yaşanıyor. Öğrencilerin ve öğretmenlerin destekleriyle bugüne kadar birçok kedi ve köpeğe yardımcı olunan okulumuzda, henüz kendisi de minik bir yavru kedi iken öğrencilerin şefkatine sığınan, yaklaşık bir buçuk yıldır okulun ayrılmaz bir parçası olan, yeri geldiğinde müdür yardımcısı koltuklarını dahi işgal eden ‘Gece’ 4 yavrusu ile okulu şenlendirdi” ifadelerini kullandı.