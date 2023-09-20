Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, bir basın toplantısı düzenleyerek, göreve gelişinin bir yılını değerlendirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un Botanik Alakart Restoranda düzenlediği basın toplantısına; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Prof. Dr. Hakan Aydın, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Afşın Alper Cerit ve Zafer Çağlıtalaslıgil, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile yazılı ve görsel basının temsilcileri katıldı.

Toplantıda göreve geldiği günden bu yana yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bir yıl gibi kısa bir sürede birçok işbirliği protokolüne imza attıklarını söyledi.

İmzalanan protokoller kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknoloji ekosisteminin birikimlerini öğrenciler ile buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği “Sektör Kampüste” programının da paydaşları arasında yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, elde edilen başarılar da her zaman akademik ve idari personelin önemli katkıları olduğunu söyledi.

Erciyes Teknoparkta yürütülen AR-GE faaliyetleri hakkında da katılımcılara bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, Erciyes Teknopark’ın Kayseri’de kurulacak olan Tomtaş Havacılık A.Ş.’nin kuruluş çalışmalarına destek olduklarını vurguladı.

Erciyes Teknopark’a 750 KWA Güneş Enerji Santrali projesinin tamamlandığını belirten Rektör Prof. Dr. Altun Teknopark’a yeni bir genişleme bölgesi için ihale gerçekleştirdiklerini de sözlerini ekleyerek bilgiler verdi.

Göreve geldiklerinde Araştırma Dekanlığı ile AR-GE Park projelerini hayata geçirdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Altun, burada oluşturulan nitelikli araştırma grupları ile yürütülen AR-GE faaliyetlerini anlattı.

Hayırseverlerin desteği ile yürütülen alt yapı çalışmaları ile devam edilen inşaat çalışmaları hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’nde inşaatına devam edilen acil binasının bölgenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını söyledi.

2024 yılında yapılması planlanan projelerden de bahseden Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, bin 500 yataklı yeni bir hastane binası projeleri olduğunu belirterek, proje bütçesinin 2024 yılında alınmasını planladıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında da bilgiler veren Rektör Prof. Dr. Altun, “2023-2024 eğitim-öğretim yılında 8 bin 14 yeni öğrenci Erciyes Üniversitesine kayıt yaptırdı” dedi.

Yönetim olarak öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerinin de altını çizen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “4 milyon TL ek bütçeyle öğrenci bilgisayar laboratuvarlarını yeniledik. 2 milyon TL ek bütçeyle de öğrencilerimizin ve akademisyenlerimizin kullanımına sunulmak üzere bilimsel yayınlara abone olduk” diye konuştu.

Ülkemizde yaşanılan deprem felaketlerinin ardından ERÜ tarafından yürütülen faaliyetleri de anlatan Rektör Prof. Dr. Altun, yardım kampanyaları hakkında bilgiler verdi.

Konuşmasının ardından Rektör Prof. Dr. Altun toplantıya katılan basın mensupları ile sohbet etti.