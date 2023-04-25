Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla “Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Güzel Sanatlar Fakültesi Konser Salonu’nda düzenlenen panele; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panelin açılışında konuşan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oya Levendoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla biz dizi etkinlik düzenlediklerini belirterek, etkinlik programı hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Altun, “Eğitimci yönümüz ile bizim odaklarımızda öncelikle eğitim-öğretim, AR-GE boyutumuz ve toplumsal tema vazgeçilmez. Özellikle eğitim boyutunda misyonumuzun ne kadar önemli ve etkin olduğunun farkındayız. Bu konularda Erciyes Üniversitesi olarak, Türkiye’de saygın yükseköğretim kurumları arasında yer almamız ve kalite süreçlerinde yer almamız aslında bunların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panele geçildi.

Panelde; Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Çalgı tarafından “Disleksi Çocukları Anlamak”, ERÜ Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Öztürk tarafından “ Disleksi Çocuklarda Sosyal Duygusal Öğrenme”, Müzik Eğitimcisi Göksen Tosuner tarafında da “Disleksi Çocuklarda Pozitif Psikoloji ile Verilen Müzik Eğitimi” konularında sunum gerçekleştirildi.