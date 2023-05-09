Erciyes Üniversitesi’nde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı’nın açılışı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın katılımları ile gerçekleştirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Araştırma Merkezleri ve Laboratuvarları Binası’nda yer alan Uzay Bilimleri ve Uydu Teknolojileri Laboratuvarı’nın açılışına; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, ERÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İbrahim Narin, TUSAŞ Yetkilileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, laboratuvarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, laboratuvarın açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Akar konuşmasının ardından açılış kurdelesini keserek, laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışı gerçekleştirilen laboratuvarda incelemelerde bulunan Bakan Akar, yürütülen çalışmalar hakkında öğrencilerden bilgiler aldı.