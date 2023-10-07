Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından her yıl hazırlanarak, PLOS Biology dergisinde yayımlanan “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Stanford Üniversitesi'nden John Ioannidis ve ekibi tarafından; yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, hm-indeksleri gibi farklı değişkenler kullanılarak oluşturulan ve PLOS Biology dergisinde yayımlanan 2022 yılı ilk yüzde 2’lik dilime giren “En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Açıklanan listeye göre Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) 30 öğretim üyesi listeye girme başarısı gösterdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, konu ile yaptığı açıklamada ERÜ’nün her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çekerek, “En Etkili Bilim İnsanları” listesine girme başarısı gösteren öğretim üyelerini tebrik etti.