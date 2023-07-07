Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ERÜ Personeline ilk yardım eğitimi veren İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerine teşekkür belgesi takdiminde bulundu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

ERÜ Senato Salonu’nda düzenlenen belge takdim törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arda Borlu ile eğitmenler katıldı.Törenin açılış konuşmasını yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Arda Borlu, tamamlanan eğitim programı hakkında bilgiler verdi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan’da konuşmasında düzenlenen belge takdim töreni dolayısıyla Rektör Altun’a teşekkür etti.Rektör Altun, ise konuşmasında hizmet içi eğitim seminerlerinin önemine dikkat çekti.ERÜ yönetimi olarak hizmet içi eğitim seminerlerine hayli önem verdiklerinin altını çizen Rektör Altun, eğitimlere destek veren İl Sağlık Müdürlüğü personeline teşekkür etti.Konuşmaların ardından Rektör Altun ve il Sağlık Müdürü Erşan tarafından ERÜ Personeline ilk yardım eğitimi veren İl Sağlık Müdürlüğü Personeline teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.



