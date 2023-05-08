Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nun vatandaşlarla buluşmasında çıkan olaylarla ilgili, Galatasaray Lisesi önünde toplanan İstanbul Erzurum Dernekleri Federasyonu’na bağlı bir grup basın açıklaması yaptı.

Ekrem İmamoğlu’nun dün saat 18.00’de Erzurum Havuzbaşı Kent Meydanı’nda vatandaşlarla buluşmasında çıkan olaylarla ilgili, Galatasaray Lisesi önünde İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu’na bağlı bir grup, basın açıklaması için toplandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Galatasaray Lisesi önünde buluşan grup adına konuşan, İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu Genel Sekreteri Turan AĞ, “İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu olarak bugün Erzurum’da İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’yla ilgili olan olaylardan dolayı ilgili basın açıklamamızdır. Erzurum tarihiyle, kültürüyle kadim bir şehirdir. Erzurum hoşgörü şehridir. Erzurum milli ve manevi değerlerine bağlı özel bir şehirdir. Erzurum’un vatan ve millet ve bayrak kırmızı çizgisidir. Erzurum milli mücadelenin temellerinin atıldığı, cumhuriyetin ilan edildiği serhat şehirdir. Erzurum, milliyetçi, muhafazakar, tarihi bir şehirdir. Erzurum kimsenin provokatif eylemler yapacağı bir yer değildir. Sayın İBB Başkanı’nın ilimizde miting yaptığı yerin YSK tarafından belirlenen alan olmadığını ilgili makamlardan öğrenmişizdir. Sayın İBB Başkanı buna rağmen miting alanı olmayan yerde miting yapmaya çalışmıştır. İBB Başkanı esnaf ziyareti olarak programlanmış programını mitinge dönüştürmeye çalışmıştır. Hiçbir ilgi görmediği için dışarıdan getirdiğini tahmin ettiğimiz bir grupla halkın üzerine taş atmıştır. Buradaki konuşmasında valiliği, emniyet güçlerini hedef alarak vatan ve millet sevdalısı Dadaş’ları provoke etmeye çalışmıştır. Bunların hepsinin tamamının görüntüleri emniyetimizle ilgili kurumlarda mevcuttur. Erzurum ve Erzurumluyu kimse siyasi emellerine alet edemez. Erzurum vatan sevdalısıdır her taşında, her toprağında şehit kanı vardır. Erzurum misafirperverdir. Edebiyle geleni adabıyla uğurlamasını iyi bilir. Biz İstanbul Erzurum Dernekler Federasyonu olarak Erzurum’un ve Erzurumlunun yanındayız. Valimizin, emniyet nüdürümüzün de yanındayız. Onları da kimseye yem ettirmeyiz. Kimse şehrimizin dinamikleriyle oynayamaz. Kimse Erzurumluyu alet ederek kendine bir paye, bir pay çıkaramaz. Olan olaylardan dolayı üzgün olduğumuzu belirterek basın açıklamamızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz.” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından grup olaysız bir şekilde dağıldı.