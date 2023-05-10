İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da provokatörlerin taşlı saldırısında yaralanan Erzurumlu vatandaşlardan bazılarıyla Rize’de buluştu.RİZE (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, provokatörlerin taşlı saldırısında yaralanan Erzurumlu vatandaşların üçüyle Rize’de buluştu.

Başkan İmamoğlu, “Bu olan işin ne Erzurum'la bir ilişkisi var ne bizim insanımızla. Kışkırtılan, tabiri caizse azmettirilen bir insan grubunun yaptığı bir ayıptır” dedi.

Buluşmaya, zamanında iktidar kanadında siyaset yaptığını belirten yaralı Tülay Gıcırkan’ın “Beni üzen şey; başıma gelen taş değil de benim bayrağıma atılan taş ve bana hastaneye giderken ikinci sınıf muamelesi yapılmasıydı. Sanki ben PKK'ymışım gibi muameleyi yapmaları beni çok üzdü, çok yaktı. Ben böyle bir şeyi hak ettiğimi zannetmiyorum. Biz, Nene Hatunların torunlarıyız. Bu ülkeyi canla, başla, edeple kazanmış insanlarız” sözleri damga vurdu.

Başkan İmamoğlu, “Erzurum’a yolunuz düşerse, bekleriz” diyen yaralılar ve yakınlarına, “Geleceğim. 15 Mayıs’tan sonra, ilk ziyaretlerimden birini Erzurum’a yapacağım” yanıtını verdi.