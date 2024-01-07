Erzurumlu Aşık Ruhani, uzun süre yaşadığı sağlık sorunlarına bağlı olarak 93 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçı, ömrünün son günlerine kadar Anadolu'nun köklü aşıklık geleneğini yaşatma mücadelesi vermiş bir isimdi. Mustafa Temel'in cenaze töreni, doğduğu Tortum ilçesinde ikindi namazını müteakip düzenlenecek.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aşık Ruhani'nin vefatıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşıklık geleneğinin kadim hazinesi Aşık Mustafa Ruhani üstadımızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Şehrimizin asırlık geleneğine nadide eserler bırakan değerli üstadımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin, cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın." dedi.

Aşıklık geleneğine 9-10 yaşlarında adım atan ve ilk eserlerini doğduğu Çamlıca köyünde veren Aşık Ruhani, Türkiye genelinde 66 şehirde konserler düzenledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle Almanya, Hollanda, Belçika ve Fransa'ya turneye giden Ruhani, görme engelli olmasına rağmen geleneğin en önemli isimlerinden biri haline geldi. Yunus Emre Sevgi Yılı'nda da yer alan sanatçı, birçok öğrenci yetiştirerek geleneği sürdürmeye katkı sağladı.