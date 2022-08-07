İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen; ‘Erzurumlular Gecesi’ yoğun katılımla gerçekleştirildi. Amfi Tiyatro binası tamamen dolarken, programa protokol akını gerçekleşti. Programda açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnegöl’ümüz, Bursa’mız da aynı şekilde Türkiye’nin farklı şehirlerinden insanların göçüp geldiği ama örfünü ve kültürünü de beraberinde getirdiği çok güzel bir şehir. Ama bu renkli çiçek bahçesinin en büyük rengi, nüfus olarak en büyük rengi bildiğiniz gibi Bursa’da da İnegöl’de de; Erzurumlular” dedi.

‘Erzurumlular Gecesi’ Hikmet Şahin Kültür Park Amfi Tiyatro’da hafta sonu cumartesi günü gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Part MKYK Üyesi Ayhan Salman, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, MHP İnegöl İlçe Başkanı Aytekin Torun, MÜSAİD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel, İnegöl Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak, çeşitli STK’ların başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Program öncesinde Dernek yönetimi tarafından protokol üyelerine hediyeleri takdim edildi.

Program Erzurum Bar Ekibinin oyunları ile başlarken, daha sonra sahneye TRT Sanatçısı Aysun Gültekin çıktı. Türkilerle İnegöllüleri mest eden Gültekin’in ardından sahne alan Cumhur Seval (Teyo Emmi) katılımcıları tebessüm ettirdi.

Programda son olarak Erzurum Fasıl Ekibi sahne aldı. Fasıl ekibinin vatandaşları sahneye davet etmesi ile sahne vatandaşlar tarafından doldurulurken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere protokol üyeleri halay çekti.

‘SİZLERİN TEVECCÜHÜ BİZLERİ ZİYADESİ İLE MEMNUN ETMEKTEDİR’

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Toprak, “Değerli hemşerilerimiz, pandemi nedeni ile ara vermek zorunda kaldığımız geleneksel gecemizde tekrar sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu etkinliklerimizde sizlerin teveccühü bizleri ziyadesi ile memnun etmektedir. Bizlerin gücü, sizlerin sevgi ve desteklerinden gelmektedir. Yine bu akşam birbirinden değerli sanatçılarımızla güzel bir gece geçireceğimiz inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle gecemize teşriflerinizle bizleri onurlandırmanızdan dolayı, şahsım ve yönetim kurulum adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu gecemize katkılarından dolayı başka Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız, İnegöl Belediye Başkanımız ve değerli sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu güzel gecenin oluşmasında arka planda çalışan yönetim kurulu üyelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

‘ALİ TOPRAK BEYE SONSUZ TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM’

Programda sahne alan TRT Sanatçısı Aysun Gültekin ise, şu ifadeleri kullandı:

“Sanat hayatımda ikinci kez İnegöl’e geliyorum ve Ali Toprak beye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sanata, sanatçıya değer verdikleri için kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. 60 Yaşındaki bir sanatçıyı getiriyor, çünkü hep taze ferikler seçilir. Bu güzel gecenin oluşmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum”

‘GÜZEL BİR ERZURUM GECESİ İÇİN BİR ARAYA GELDİK’

Belediye Başkanı Alper Taban ise, “Aramızda çok değerli protokol üyelerimiz var. Bu akşam güzel bir Erzurum gecesi için bir araya geldik. Ben Ali başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanın o kadar titizlikle çalıştıklarına şahidim ki, belki bir sadece bu anı görüyoruz ama bunun arka planında detay detay çalışılan ve sizlerin burada güzel bir organizasyonla ağırlayan bir çalışma var. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

‘HEMEN HEMEN HER YIL DA BU GECE DÜZENLENİYOR’

Daha sonra kürsüye çıkan AK Parti MKYK Üyesi Ayhan Salman ise, “Dadaşları sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Böyle güzel bir gecede sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Ali Toprak kardeşimizi tebrik ediyorum. Her zaman olduğu gibi Erzurum kültürünü güzel bir şekilde ifade ediyor ve pandemi haricinden hemen hemen her yıl da bu gece düzenleniyor. İnegöl’ümüz çok zengin. Türkiye’nin 81 vilayetinden İnegöl’e gelen, İnegöl’ün kültürüne katkı sağlayan bütün STK’ları da tebrik ediyorum. Geçmişten bugüne kadar festivallerle İnegöllüleri buluşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

AKTAŞ ERZURUMLULARI MEST ETTİ

Program yoğunluğu nedeni ile düzenlenen etkinliğe sonradan katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şu ifadeleri kullandı:

“Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok kıymetli kardeşim dernek başkanımız Ali Toprak ve ekibine de sizlerden kuvvetli alkış istiyorum. Sizler belki bu akşam burada eğleneceksiniz ama bu işin evveliyatında yapılan çalışmalar var. Onların hepsi ile birebir ilgilendiler. En büyük emek Ali kardeşimizin ve ekibinin. İnegöl’ümüz, Bursa’mız da aynı şekilde Türkiye’nin farklı şehirlerinden insanların göçüp geldiği ama örfünü ve kültürünü de beraberinde getirdiği çok güzel bir şehir. Ama bu renkli çiçek bahçesinin en büyük rengi, nüfus olarak en büyük rengi bildiğiniz gibi Bursa’da da İnegöl’de de; Erzurumlular”