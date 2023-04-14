Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) iftar programını bu yıl Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Programa ilgi yüksektiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu (KEDFE) geleneksel hale gelen iftar programını bu yıl Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirdi. Yoğun bir katılımın söz konusu olduğu programa AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İl Müftüsü Sinan Cihan, Kocaeli Üniversitesi Başhekimi Görkem Aksu, Kocaelispor Başkanı Engin Koyun, AK Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Saadettin Hülagü, MHP Kocaeli Milletvekili Adayı Yudum Kaşıkçı, BBP Kocaeli Milletvekili Adayı Fatma Banu Kayraldağ ve çok sayıda davetli katıldı.

“KOCAELİ’NİN GELECEĞİNE ORTAĞIZ”

Programın açılışında KEDFE Başkanı Tekin Dursun, konuşmasına geçtiğimiz aylarda yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketini hatırlatarak başladı. Dursun, “Ülkemiz büyük bir afet yaşadı. İçimiz kan ağlıyor. Deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine de baş sağlığı diliyorum. Kahramanmaraş’a ve Hatay’a gittik. Buradan orada tüm gücüyle yaraları saran Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Bizler de Kocaeli’nin sorunlarına, sıkıntılarına ve geleceğine ortağız” diye konuştu.

“BİR KENTİN SİVİL TOPLUMU NE KADAR GÜÇLÜYSE O KADAR ŞANSLIDIR”

Başkan Büyükakın ise ilk olarak katılımcıların yaklaşan Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı kutlayarak başladı. Afet bölgesindeki çalışmalar sırasında Dadaşların da yanlarında olduğunu anlatan Başkan Büyükakın, “İlçe belediye başkanlarımızla beraber orada hizmet ederken kentimizin insanlarını arkamızda görmek, onları yanımızda görmek, onların alana gelmesi ve teşekkür etmesi ve cesaret vermesi bizim için başka bir güven kaynağı oluyor. Her birinden Allah razı olsun. Aslında bir kent sivil toplumu ne kadar güçlüyse, ne kadar organizeyse o kadar şanslı bir kenttir. O kenti yönetmek o kadar da kolaydır. Allah sizlerin gücünüzü artırsın. Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri kuvvetlendirmek için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Program sonunda misafirler toplu fotoğraf çektirdi.