Erzurumspor Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig’in 35. haftasında İstanbul’da Eyüp Stadı’nda oynayacağı Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi’nde, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleşen idman ısınma ile başladı. Topla pas çalışması yapan Erzurum temsilcisi, daha sonra Sakaryaspor maçının taktiği üzerinde durdu.
Antrenmana sakatlığı bulunan Cengizhan Bayrak ve Süleyman Koç’un yanı sıra kart cezalısı olan Mustafa Yumlu katılmadı.
Erzurumspor Futbol Kulübü, yarın yapacağı idmanla Sakaryaspor mücadelesinin hazırlıklarına devam edecek.