İddiaya göre, Kremlin, Suriye’de Libya’dakine benzer bir “Kaddafi senaryosu”nun önüne geçmek amacıyla harekete geçti. Şam’a doğru ilerleyen muhalif güçler karşısında Esad, savaşın kaybedildiğine ikna edilerek ailesiyle birlikte ülkeden ayrıldı.

Haberde, Rus istihbarat birimlerinin Esad’ın firarını büyük bir gizlilikle organize ettiği belirtiliyor. Esad’ı taşıyan uçağın, Rusya’nın Suriye’deki hava üssünden havalandığı ve uçuş sırasında transponder cihazının kapalı tutularak uluslararası radar sistemlerinden gizlendiği ileri sürüldü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Şam rejimine yönelik tehdidin neden daha erken tespit edilemediği konusunda istihbarat birimlerine tepki gösterdiği aktarıldı. Kremlin’e yakın kaynaklar, istihbarat servislerinin bu konuda net bir açıklama yapamadığını ve bu durumun Kremlin’in stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtığını ifade ediyor.

Beşar Esad’ın ülkeden ayrılması, 61 yıllık Esad ailesi iktidarını sona erdirdi. Hafız Esad’ın 1971’de başlayan yönetimi, oğlu Beşar Esad’ın 2000 yılında görevi devralmasıyla devam etmişti.

Esad’ın kaçışının ardından, Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) güçleri Şam’a çatışmasız bir şekilde girerek kontrolü ele geçirdi. HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani, Emevi Camii’nde yaptığı bir konuşmada zaferini ilan etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, bu iddialara ilişkin bir açıklama yapmazken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de rejimin çöküşüyle ilgili sessiz kaldığı belirtiliyor.