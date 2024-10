Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Bursa şubesi tağşiş ve hileli gıdalar hakkında basın açıklaması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) Bursa Şube Başkanı İbrahim Özacar Türkiye'de son günlerde gündem olan tağşiş ve hileli gıdalara ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan İbrahim Özacar, "Zengin fakir ayrımı yapılmadan her ferdin temel insan hakkı olan, temiz ve sağlıklı gıda ürünlerine rahatlıkla ulaşması evrensel insan haklarının başında gelmektedir. Yüzyıllarca Osmanlı’ya payitahtlık yapan Bursa’mıza has tarım ürünleriyle, tekstil ve el emeği ürünlerle dünyada adından söz ettiren kadim şehir Bursa'nın bugün, Bursalı bir firmanın tağşiş söylentileri ile anılması kabul edilemez." dedi.

Bakanlığın güvenilir gıda denetimleri kapsamında 523 firmaya ait 961 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığının açıklandığını hatırlatan Özacar, "Önceden 3, 6 ayda bir açıklan Tağşiş ve Hileli üretim yapan firmalar her ne hikmetse 32 ay sonra açıklandı. Bu halk sağlığına önem verdiğini söyleyenler için büyük bir samimiyetsizlik örneğidir." ifadelerini kullandı.

Başkan Özacar, "Çeşitli tarihlerde Ulusal Basın yayın kuruluşları tarafından Resmi Gazete’ye dayanılarak yayınladıkları haberlerde "Türkiye Bosna Hersekten sıfır gümrükle sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının yani İslami olarak kesinlikle haram olan domuz, at, eşek ve katır etlerinin taze, soğutulmuş ya da dondurulmuş olarak gümrük vergisinden muaf tutulduğu, yakın tarihte başka haberlere göre "Türkiye Cumhuriyeti ve Sudan Cumhuriyeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında Cumhurbaşkanına doğrudan yetki verilmesine ilişkin kanun teklifi Dışişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Anlaşmaya göre Türkiye Sudan'dan yapılacak 500 ton at, eşek veya 500 ton domuz eti ithalatında vergi almayacak."

Kamuoyu Sayın Bakanın şahsında Cumhurbaşkanımızdan şu soruya cevap vermesini bekliyor. Halkın Yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde yüzlerce ton domuz eti nerede tüketiliyor? Kamuya teşhir ettiğiniz Tağşiş et satan firmaların tedarikçisi sıfır vergi ile domuz eti ithalatı yapan firmalar mıdır?" şeklinde konuştu.

"SAHTE İLAHLAR KURBANMI İSTİYOR..."

Türkiye’yi sarsan gıda teröründe yetkililer Bursa’ da faaliyet gösteren köfteci ile İlgili şüpheye yer bırakılmadan açıklama yapılması gerektiğini ifade eden Özacar, "Bursa ile anılan birçok simge konumundaki Bursa firması çeşitli hile ve baskılarla yahudi sermayeli firmalara satılmak zorunda bırakıldı. Kamuoyunda yaygın kanaat şudur ki zengin fakir adeta her kesimin uğrak yeri konumuna gelen yerli köfte firması, daha önce Tehdit Şantaj Haraçla ilgili haberlerle Türkiye gündeminin en üst seviyesine ulaşmıştı. Tamamen yerli ve aile şirketi olan bünyesinde binlerce insan istihdam eden Bursa’nın kazanımı olan bu firma binlerce esnaf gibi Batı sermayeli firmaların insafına mı terk edildi?" dedi.

"Firmanın kurumsal sayfasında hayvanların doğumdan kesime kadar gözlem altında olduğu, veteriner ve Tarım İl Müdürlükleri tarafından her ay düzenli numuneler alındığını yönde bilgiler var. Bakanlığın şu soruya açıklık getirmesi gerekmez mi? Her ay düzenli numune alınan etlerde tağşişe rastlandın mı? Ocak ayında alınan numuneler neden dokuz, on ay bekletildikten sonra ifşa edildi." ifadelerini kullanan İbrahim Özacar, "Sn. Bakanın şahsında Cumhurbaşknamıza çağrımız şudur. Cumhuriyetin kuruluşunun o zor şartlarında tarım ve hayvancılıkta, gıda ürünlerinde kendi kendine yeten ender ülkelerden biriydik. Bursa ovası ve dağları her çeşit et ve süt hayvan yetiştiriciliğine uygundur. Kırsal ilçelerimizde insanlarımızın terk ettiği ata topraklarına dönüşlerini teşvik edin." dedi.