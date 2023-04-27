Burdur’a bağlı Karamanlı ve Yeşilova ilçeleri arasında bulunan Eşeler Yaylası krom madenciliği işletilmek istenmesi nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Bölge halkı ise bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu ve yetkililerin bu konuya el atmasını bekliyor.Diyarbakır Ajans / BURDUR (İGFA) - Eşeler yaylası, yöre halkının içme, sulama suyu kaynağı,

Salda gölünün, kuruyan Karataş Gölü'nün su kaynağı olmakla beraber bölge de yaşayan Yörüklerin hayvanlarının otlattığı bir bölge.

Eşeler Yaylası aynı zaman da her tarafı ormanlık ve endemik bitkilerin, yaban hayvanlarının yaşam alanı. Bölge halkı bu alanda her sene yayla şenlikleri düzenlemekteydi.

Eşeler Yaylası'nda artık bu güzellikler görülemeyecek.

Bölgede kron madeni işletilmek istendiği için bu güzellikler yok olacak.

Yaşanan kuraklık nedeniyle var olan mermercilik işletmeciliğinin de bölgeye yayılan çevre kirliliğinin üzerine bu kötülüğün de yapılması bölge halkını olumsuz bir şekilde rahatsız ediyor.

Konuya ilişkin Karamanlı Belediyesi, Burdur Barosu, Türkiye Ormancılar Derneği alınan ruhsatın iptali için dava açılırken, bazı STK’lar da bu davaya müdahil oldu.